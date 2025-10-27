Hallan asesinado al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en el norte de México

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- La Fiscalía General de Durango confirmó este lunes el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, en ese estado en el norte de México, y quien había denunciado las actividades del crimen organizado en la zona, en medio de la ola de violencia que vive el país.