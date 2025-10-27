Hamás anuncia que entregará esta noche a Israel el cuerpo de otro rehén fallecido

Israel tendrá que confirmar posteriormente si estos restos corresponden con alguno de los 13 cadáveres de rehenes que permanecen en Gaza.

El anuncio llega después de que Hamás no haya entregado cuerpos desde el martes pasado, mientras las búsquedas se han intensificado durante este fin de semana.

Las facciones palestinas expandieron el domingo sus búsquedas a áreas más allá de la "línea amarilla", es decir, la parte que continúa bajo control militar del Ejército de Israel, que sigue controlando el 53 % del enclave.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en las excavaciones, para las que Egipto envió también palas cargadoras, excavadoras y vehículos.

El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, reiteró este lunes en un comunicado divulgado en sus canales oficiales que tienen "la firme y suficiente voluntad para impedir que la guerra regrese a Gaza" y que no quieren dar "ningún pretexto" a Israel para que retome los bombardeos.

Sin embargo, subrayó que siguen enfrentando "problemas en la búsqueda" de los cuerpos de los rehenes por las toneladas de escombros y la enorme destrucción que hay en Gaza tras más de dos años de bombardeos israelíes.

"Existen problemas en la búsqueda de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación, ya que la ocupación sionista alteró la naturaleza de la Franja de Gaza durante la guerra de exterminio", lamentó.

Y señaló que los responsables del grupo encargados de enterrar estos cuerpos o bien han sido asesinados en ataques israelíes o "ya no saben dónde fueron enterrados":

"A pesar de todo esto, hasta la fecha se han entregado 15 cuerpos a la ocupación israelí, de un total de 28, y quedan 13 de la lista presentada por la ocupación", remarcó.