Honda celebra 60 años de su primera victoria en la máxima categoría

Honda de México celebró el 60 aniversario de su primera victoria en la máxima categoría, con un evento especial que reunió a invitados especiales, colaboradores y medios de comunicación, para rendir tributo al legado deportivo alcanzado durante estos años.

El 24 de octubre de 1965, durante el Gran Premio de México, Honda logró la victoria en la máxima categoría del automovilismo mundial, por primera vez, como fabricante de automóviles japonés, con el piloto Richie Ginther al volante del RA272.

"Para Honda de México es un orgullo celebrar seis décadas de aquella histórica victoria, que marcó el inicio de una trayectoria hacia la cúspide del automovilismo mundial. Es un honor conmemorar este logro en el mismo país donde el RA272 hizo historia. Nos llena de orgullo tener nuevamente a este vehículo en México y será un gran privilegio verlo rodar este fin de semana", comentó Yuichi Murata, presidente de Honda de México.

El Honda RA272, equipado con un motor V12 de 1.5 litros y con la bandera japonesa en su carrocería, fue el primer monoplaza japonés en ganar un Gran Premio, marcando el inicio de una historia de innovación tecnológica y espíritu competitivo que continúa hasta hoy.

Honda inició su participación como constructor en la máxima categoría en 1964, la experiencia adquirida permitió alcanzar la histórica victoria en 1965. Desde entonces, Honda ha trasladado el aprendizaje de las pistas hacia sus vehículos de calle, reforzando su compromiso con la innovación, la eficiencia y el placer de conducir.

Durante el evento conmemorativo, el RA272 fue la pieza central de la celebración y, en los próximos días, realizará un recorrido de exhibición en el Autódromo Hermanos Rodríguez, conducido por Yuki Tsunoda, piloto de Oracle Red Bull Racing.

