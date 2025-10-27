Islas Turcas y Caicos urge a la población a tomar precauciones ante el huracán Melissa

"Esta tormenta tendrá un impacto significativo en nuestras islas y quiero asegurar que todas las agencias de Gobierno y los servicios críticos están movilizados. El Ministerio de Defensa de Reino Unido está ya en el terreno para asistir a la fase de preparación y respuesta", indicó en una rueda de prensa la gobernadora de Islas Turcas y Caicos, Dileeni Daniel-Selvaratnam.

El Departamento de Educación anunció el cierre de todas las escuelas de las Islas Turcas y Caicos desde este lunes y hasta nuevo aviso, ante el impacto del huracán Melissa.

En este sentido, Daniel-Selvaratnam pidió a los ciudadanos tomar acciones preventivas en las próximas 48 horas porque son "críticas para la seguridad" y a los residentes de zonas propensas a inundaciones les instó a acudir a los refugios habilitados en escuelas.

"Le pido a todos los residentes que empiecen a asegurar sus casas. Si viven en una de estas áreas, por favor, tomen estas advertencias en serio y prepárense para irse a los refugios designados", aconsejó la gobernadora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el primer ministro, Charles Washington Misick, dijo que desconoce "cómo se comportará la tormenta" que puede impactar durante varias horas a las islas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Por lo tanto, depende de nosotros comportarnos como debemos, para asegurarnos de protegernos a nosotros mismos", sostuvo Misick.

Por otro lado, el Departamento de Salud Ambiental instó a los residentes a obtener provisiones de alimentos y de agua.

"Los daños causados por la tormenta, las inundaciones y las interrupciones en el suministro eléctrico y de servicios públicos pueden comprometer el suministro de alimentos, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos en mal estado si no se toman las precauciones adecuadas", explicaron las autoridades sanitarias.

Por último, el Departamento de Comercio, Industria y Competencia Leal (DTIFC, por sus siglas en inglés) recordó a todas las empresas de las Islas Turcas y Caicos que la especulación con los precios durante situaciones de emergencia nacional, incluidos los huracanes, está estrictamente prohibida en virtud de la Ley de Protección al Consumidor de 2016.

"Cualquier empresa que sea sorprendida practicando precios abusivos u otras prácticas comerciales desleales estará sujeta a las multas previstas en la Ley de Protección al Consumidor. El Departamento insta a los consumidores a permanecer alerta y a denunciar cualquier incidente sospechoso", esgrimió el departamento un comunicado.

Los meteorólogos del territorio británico de ultramar advirtieron de que el sistema podría traer consigo fuertes lluvias y posibles inundaciones a partir de la tarde del martes.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que hay una alerta vigente de huracán para el sureste y el centro de Bahamas, así como para las islas Turcas y Caicos.

En este contexto, Naciones Unidas anunció este lunes la activación de su mecanismo de Acción Anticipatoria ante el próximo impacto del huracán Melissa en Cuba, con el que prevé repartir más de 100 toneladas de arroz y material de emergencia.

Por su parte, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aseguró que el Gobierno cuenta con un plan multifacético para llevar a cabo una respuesta "rápida y eficaz" ante el inminente impacto la noche de este lunes de Melissa.

Además, el Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba prevé que Melissa toque tierra en el extremo oriental de cuba en la madrugada del miércoles, como huracán de categoría mayor, con intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas ciclónicas.