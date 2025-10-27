Israel acusa a la FINUL de tumbar un dron en Líbano aunque "no suponía una amenaza"

"Ayer, un dron para recabar inteligencia del Ejército de Israel fue tumbado en el área de Kfar Kila del sur de Líbano durante una captación de inteligencia rutinaria en el área", aseveró el portavoz castrense Nadav Shoshani en un comunicado en la red social X.

"Una investigación inicial sugiere que las fuerzas de la FINUL estacionadas en la zona dispararon deliberadamente contra el dron y lo tumbaron. La actividad del dron no suponía una amenaza para las fuerzas de la FINUL", añadió.

En el comunicado, Shoshani reconoce que las tropas israelíes en el área lanzaron una granada hacia la zona en la que el dron cayó, pero enfatizó que "no hubo fuego dirigido a las fuerzas de la FINUL".

"El incidente está siendo revisado por los canales de coordinación militar", concluye el comunicado.

El domingo, la FINUL aseguró en un comunicado en X que un dron israelí sobrevoló una de sus patrullas "de forma agresiva", por lo que las fuerzas aplicaron las "contramedidas defensivas necesarias" para neutralizarlo.

Después, según la misión de paz de la ONU en Líbano, otro dron israelí se acercó a una patrulla en la zona de Kfar Kila y lanzó una granada.

Además, la FINUL asegura que un tanque israelí abrió fuego contra las fuerzas de la misión de paz, denuncia que el portavoz castrense no abordó.

El Ejército de Israel ocupa cinco posiciones en territorio libanés, junto a la divisoria entre ambos países, desde las que dice vigilar que el alto el fuego (que entró en vigor en noviembre de 2024) se implementa.

Desde que este comenzó, Israel ha bombardeado con asiduidad Líbano bajo el pretexto de neutralizar intentos del grupo chií Hizbulá de reestablecerse. Especialmente en las últimas semanas, desde que comenzó la tregua en la Franja de Gaza, estos ataques se han intensificado, llegando a producirse hasta varios bombardeos diarios, sobre todo en el sur del país y el valle de la Becá.