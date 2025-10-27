Israel entierra al rehén Yossi Sharabi, cuyo hermano fue liberado durante la tregua

Jerusalén, 27 oct (EFE).- El cuerpo del rehén israelí Yossi Sarabi, cuyo cuerpo fue devuelto por Hamás durante el alto el fuego, fue enterrado este lunes en el kibutz Beeri, en un funeral al que también acudió el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog.