Japón dice que desplegó de nuevo cazas para monitorear un avión de inteligencia ruso

"Confirmamos que un avión de recopilación de inteligencia ruso (IL-20) había volado sobre el mar del Japón y respondimos enviando aviones de combate de la Fuerza de Defensa Aérea del Norte y otras fuerzas", dijo el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa nipón, detallando que el incidente tuvo lugar el sábado.

El suceso, reportado hoy, tuvo lugar un día después de que Japón enviara cazas para interceptar y monitorizar a un grupo de aeronaves rusas, que incluían bombarderos estratégicos Tu-95 con capacidad para transportar armas nucleares, según el ministro de Defensa del archipiélago, Shinjiro Koizumi.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso defendió que el vuelo del pasado viernes fue programado sobre "aguas neutrales" del mar del Japón.

Tokio y Moscú mantienen una disputa territorial en torno a las islas Kuriles, situadas al norte de la isla septentrional japonesa de Hokkaido, y que pasaron a formar parte de Japón en 1875 en virtud del Tratado de San Petersburgo.

Las ínsulas se incorporaron a la antigua Unión Soviética (URSS) tras la Segunda Guerra Mundial por el Tratado de San Francisco, poco después de la rendición de Japón, que considera ilegal la anexión de lo que denomina como "los territorios del norte".

El control de estas islas, que han pasado de mano en mano desde el siglo XVIII, le permite a Rusia reclamar todo el Ojotsk como mar interior y área de importancia existencial en su doctrina naval.

Rusia suspendió las consultas sobre un posible tratado de paz con Japón después que Tokio le impusiera sanciones por la guerra de Ucrania.