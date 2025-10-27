Japón regala a Trump 250 cerezos por los 250 años de la independencia de EE.UU.

Tokio, 28 oct (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunció este martes, durante una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que Japón donará 250 cerezos a la ciudad de Washington con motivo de los festejos del próximo año por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.