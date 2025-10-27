Jefe militar peruano fallece en un accidente en zona de combate a la minería ilegal

El jefe militar murió tras un "lamentable accidente dentro de un helicóptero cuando este se encontraba en tierra", indicó el Ejército en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas detalló en un comunicado que el helicóptero realizaba un vuelo de transporte de personal desde la ciudad de Cajamarca hacia el distrito de Pataz, donde "sufrió un siniestro durante las maniobras de aterrizaje".

Marín fue trasladado de inmediato a un centro de salud en Vijus, provincia de Pataz, donde se confirmó su fallecimiento.

La Inspectoría del Comando Conjunto ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjeron los hechos, agregó el comunicado.

La autoridad militar en Pataz "se distinguió por su liderazgo, integridad, profesionalismo, y entrega al servicio de la patria", resaltó la fuente castrense.

Asimismo, destacó por su "férrea lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal", labor que venía desarrollando en la zona de Pataz. "Su sacrificio honra la memoria de quienes, desde el deber, consagran su vida al Perú", subrayó el comunicado oficial.

De acuerdo con la versión de un reportero del Canal N de televisión en Pataz, el militar aparentemente sufrió el golpe de una hélice de la nave y no logró ser evacuado a tiempo al centro de salud.

El Ministerio de Defensa también expresó en sus redes sociales sus "más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento" de Marín y reconoció "su entrega, disciplina y compromiso con el servicio a la patria".

El Gobierno peruano designó a un Comando Unificado en Pataz, provincia de la región de La Libertad, para llevar adelante las acciones de control en esta zona, declarada en emergencia, tras la denuncia de una serie de asesinatos y atentados cometidos por parte de presuntos sicarios contra mineros y trabajadores de los yacimientos en la zona.

En los últimos meses, este comando ha encabezado una serie de operativos para recuperar el control en bocaminas y túneles subterráneos que son utilizados por la minería ilegal para extraer oro, en vista al alto precio internacional de este metal.