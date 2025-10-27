Justicia española rechaza suspender la pena a dos mujeres de yihadistas llegadas de Siria

La Audiencia Nacional -tribunal especializado en terrorismo- anuló su decisión de suspender la pena a Luna Fernández y a Yolanda Fernández, considerando que fue un error anularles la condena, por lo que finalmente ambas deberán ingresar en prisión.
Según resuelve ahora la Audiencia Nacional, solo cabe la posibilidad de suspensión de la pena cuando las condenas no excedan los dos años de prisión.
Las dos mujeres españolas fueron condenadas a finales de abril a tres años de cárcel por haberse desplazado "voluntariamente" con sus maridos para incorporarse al Estado Islámico. A cambio de admitir los hechos, alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía que rebajó a tres años la pena, que podría haber sido incluso de ocho años.
Además de la citada pena de prisión, las dos acusadas aceptaron ser condenadas a cinco años de libertad vigilada y a someterse a un programa de desradicalización terrorista, así como a una pena de inhabilitacion absoluta y otra inhabilitación especial para ejercer profesión u oficio educativo durante siete años.
La Audiencia Nacional le da ahora 10 días a Yolanda Martínez para su ingreso voluntario en prisión, pero no establece plazo en el caso de Luna Fernández.
Tras ser repatriadas desde Siria, las dos estuvieron en prisión provisional desde el 10 de enero de 2023 hasta el pasado 23 de septiembre, cuando se rechazó prorrogarles dos años más la prisión preventiva, con lo que al cumplimiento de la pena de cárcel habría que descontarle esos meses.