Justicia española rechaza suspender la pena a dos mujeres de yihadistas llegadas de Siria

Madrid, 27 oct (EFE).- La Audiencia Nacional española decidió no suspender la pena y enviar a prisión a dos españolas esposas de yihadistas que fueron repatriadas desde Siria junto a trece menores a su cargo, condenadas por integración en organización terrorista.