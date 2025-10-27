Kiev dice adiós a periodistas Olena Gubanova y Yevgeny Karmazin, muertos en un ataque ruso

Con flores de color rojo y de los colores de la bandera de Ucrania, azul y amarillo, dos grandes retratos de ambos, velas y en presencia de algunos medios de comunicación, familiares y allegados se despidieron de estos informadores que perdieron la vida después de que un dron ruso Lancet impactara sobre el vehículo en el que viajaban en la ciudad oriental de Kramatorsk.

El dron Lancet dejó completamente destrozado su vehículo, sobre el que no había distintivos que indicaran que en él viajasen militares, según mostró una fotografía publicada por el jefe ucraniano de la Administración Regional de Donetsk, Vadim Filashkin, en su canal de Telegram

Kramatorsk es una de las poblaciones más importantes que controla Ucrania en la región de Donetsk, en el este ucraniano.

Gubanova, periodista, y Karmazin, operador de cámara, cubrían los puntos calientes del frente en la región de Donetsk desde que comenzó la guerra de agresión rusa contra Ucrania.

Más de una decena de periodistas han muerto mientras cubrían las hostilidades en esta guerra.