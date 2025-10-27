La Bolsa de Buenos Aires trepa un 21,78 % tras el triunfo electoral de Milei

Con el desempeño de este lunes, el Merval logró borrar la caída del 18 % que había acumulado desde inicios de este año y hasta el viernes pasado.

Por su parte, el índice general S&P BYMA trepó 20,89 %, hasta los 104.414.345,26 puntos.

Todas las líderes cerraron en terreno positivo, pero las mayores subidas fueron para las acciones de Grupo Supervielle (+36,6 %), Metrogas (+36 %), Transportadora Gas del Norte (+35,1 %) y BBVA Argentina (+31 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares avanzaron entre el 11,4 % y el 24,2 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina se desplomó 39,7 %, a 652 puntos básicos, un nivel que no tenía desde mayo pasado.

La fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, logró este domingo una importante victoria en los comicios legislativos celebrados en Argentina.

El resultado fortalece la representación que el oficialismo tendrá en ambas cámaras del Congreso a partir del próximo 10 de diciembre y mejora las posibilidades del Gobierno de sacar adelante reformas en materia laboral y tributaria, bien vistas 'a priori' por los inversores.

La magnitud de la victoria del oficialismo sorprendió a los mercados, que hasta el viernes apostaban a un empate técnico entre La Libertad Avanza y el frente peronista Fuerza Patria o a un triunfo del oficialismo, pero por un margen más estrecho que los diez puntos de diferencia que separaron a ambas fuerzas.

En el mercado cambiario, la divisa estadounidense retrocedió 55 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.460 pesos para la venta al público, lo que implica una apreciación del peso argentino del 3,03 %.

En la plaza oficial mayorista, el dólar bajó 61,50 pesos, a 1.430 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 60 pesos, a 1.465 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con fuertes retrocesos.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) cayó un 6,9 %, hasta los 1.459,46 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió un 7 %, a 1.440,79 pesos por dólar.