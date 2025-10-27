La Bolsa de México gana 1,17 % en jornada con ganancias generalizadas a nivel global

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, ante el optimismo por las negociaciones entre China y Estados Unidos", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 1,17%, ganando 3 de las últimas 4 sesiones".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, 30 de las 35 emisoras registraron ganancias en la sesión, resaltando: Grupo Carso (+5,39 %), Genomma Lab (+4,99 %), Grupo México (+3,95 %), La Comer (+3,62 %) y Televisa (+3,50 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que con esta ganancia del lunes, el IPC acumula un rendimiento en octubre de 1,7 % y de 24,9 % en lo que va de 2025.

"Al interior del índice, 30 de las 35 emisoras cerraron en terreno positivo. Los mayores avances correspondieron a Grupo Carso, Genomma Lab y Grupo México, mientras que Gentera, Gap y Megacable presentaron los principales retrocesos", mencionó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,27 % frente al dólar, al cotizar en 18,39 unidades por billete verde, frente a los 18,44 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 199 millones de títulos por un importe de 12.976 millones de pesos (unos 705 millones de dólares).

De las 661 firmas que cotizaron en la jornada, 412 terminaron con sus precios al alza, 231 tuvieron pérdidas y 18 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 18,71 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 16,05 %, y de la firma Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 7,16 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el -3,50 %; de la firma de servicios de telecomunicaciones en su serie Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el -2,53 %, y de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -2 %.