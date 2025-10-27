La Bolsa de París avanza un leve 0,16 %, pese al acuerdo preliminar entre EE.UU. y China

París, 27 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este lunes con un avance muy leve, del 0,16 %, pese al acuerdo preliminar alcanzado el domingo entre Estados Unidos y China, en el comienzo de una semana que vendrá marcada por la publicación de una nueva ronda de resultados empresariales.