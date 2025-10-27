La Bolsa de París avanza un leve 0,16 %, pese al acuerdo preliminar entre EE.UU. y China

Al finalizar la jornada, que transcurrió con tendencias heterogéneas pero se asentó en terreno positivo en las últimas horas, el selectivo parisino se ubicó en los 8.239,18 puntos.
El volumen de operaciones fue intermedio, con intercambios que ascendieron a 2.868 millones de euros.
En el palmarés de empresas, 15 cerraron al alza, 24 lo hicieron a la baja y una concluyó sin cambios.
Las mayores subidas fueron para el fabricante de componentes eléctricos Schneider Electric (2,01 %), el de neumáticos Michelin (1,25 %) y el operador turístico Accor (1,06 %).
Por el contrario, las caídas más notables se las anotaron el constructor automovilístico Renault (-2,21 %), los laboratorios Eurofins Scientific (-2,13 %) y la empresa de sistemas de pago Edenred (-1,93 %).