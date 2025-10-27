La bolsa de São Paulo alcanza nuevo récord tras encuentro entre Lula y Trump

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró la jornada en los 146.969 puntos básicos, mientras que el real, también por el buen humor en el mercado paulista, se apreció un 0,42 % frente al dólar.

Tras el inédito encuentro de 50 minutos en Malasia, ambos mandatarios dieron declaraciones elogiosas y anunciaron el inicio de negociaciones comerciales con las que Brasil espera que Estados Unidos suspenda el arancel adicional del 50 % que impuso a la importación de gran parte de los productos brasileños.

El mandatario brasileño aseguró que espera una solución para los próximos días.

En el mercado de divisas, el real se apreció el 0,42 % frente al dólar, que cerró la jornada cotizado a 5,370 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Entre las acciones tradicionalmente más negociadas del Ibovespa, las preferenciales de la petrolera Petrobras terminaron la jornada con una apreciación del 0,40 % y las ordinarias de la minera Vale con una bajada del 0,37 %.

Los papeles del Ibovespa que cerraron con las mayores subidas fueron los preferenciales de la siderúrgica Usiminas, con un salto del 9,92 %, seguidos por los ordinarios de la cárnica MBRF (+6,85 %) y los ordinarios de la red de tiendas por departamentos Magazin Luiza (+5,45 %).

Tanto Usiminas como MBRF son importantes exportadores a Estados Unidos.

En la punta contraria, las acciones del Ibovespa con mayores pérdidas fueron las ordinarias de la red de tiendas Casas Bahía, con una caída del 3,67 %, seguidas por las preferenciales del fabricante de etanol Raizen (-3,09 %) y las ordinarias del grupo educativo YDUQS (-1,51 %).

El volumen negociado en la mayor bolsa de América Latina sumó este lunes 19.487,9 millones de reales (unos 3.627,2 millones de dólares o unos 3.114 millones de euros) en 2,96 millones de operaciones.