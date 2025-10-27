La bolsa española sube el 0,87 % y alcanza un máximo histórico de cierre en 16.000 puntos

El índice de referencia español, el IBEX 35, ganó 138,7 puntos, ese 0,87 %, hasta el máximo histórico de 16.000,2 puntos, por encima del máximo anterior (15.945,7 puntos), alcanzado hace 18 años, el 8 de noviembre de 2007. En el año, el selectivo acumula unas ganancias del 37,99 %.
Durante la sesión, el IBEX llegó a tocar los 16.027,6 puntos, por debajo aún del máximo histórico alcanzado en el transcurso de una sesión, de 16.040,4 puntos, registrado el 9 de noviembre de 2007.
La subida del 0,5 % de Wall Street al cierre nacional en previsión de la firma de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, así como el avance de la banca (el 1,4 % de media), favorecieron el máximo histórico del IBEX al terminar la jornada.
De los grandes valores, solo bajó Iberdrola, el 0,09 %. Destacan las subidas de BBVA (1,78 %) y Banco Santander (1,67 %), la cuarta y la quinta mayores del IBEX, mientras que Repsol avanzó el 1,2 %; Inditex, el 1,05 %; y Telefónica, el 0,29 %.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy