La bolsa española sube el 0,87 % y alcanza un máximo histórico de cierre en 16.000 puntos

Madrid, 27 oct (EFE).- La bolsa española registró este lunes su máximo histórico de cierre, en 16.000,2 puntos, después de subir el 0,87 %, animada por el avance de la banca y de Wall Street ante el inminente acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.