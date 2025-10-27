La Caricom expresa su "profunda preocupación y solidaridad" por efectos de huracán Melissa

"Elogiamos los esfuerzos de los organismos nacionales de gestión de desastres y los servicios de emergencia que han estado trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de todos", afirmó en un comunicado la Caricom.

Así mismo, la Comunidad reiteró su compromiso con un esfuerzo colectivo para apoyar las labores de recuperación y reconstrucción tras el paso del ciclón; entre otras cosas, mediante la coordinación de la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias en caso de Desastre (CDEMA, por sus siglas en inglés).

"Instamos a todos a que presten atención a los consejos y la información oficiales que se difunden para proteger sus vidas contra la furia de este devastador fenómeno", sentenció la organización.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Melissa se encuentra actualmente a unos 200 kilómetros al suroeste de Jamaica y la velocidad máxima de sus vientos es de 280 kilómetros por hora, un récord en lo que va de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, que comprende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el huracán de categoría 5, que actualmente avanza a unos seis kilómetros por hora y experimenta vientos máximos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, alcanzaría a Cuba el martes.

Melissa tocaría el sur de Bahamas el miércoles y causaría lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios se quedaron sin el suministro de agua.

Así mismo, el NHC indicó que hay una alerta vigente de huracán para el sureste y el centro de Bahamas, así como para las islas Turcas y Caicos.