La confianza empresarial sube en octubre en Alemania debido a la mejora de los servicios

El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) informó hoy de que el índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania mejoró en octubre hasta 88,4 puntos, desde los 87,7 puntos de septiembre.

El Ifo destacó que esta subida se debió a la mejora de las expectativas para los próximos meses, sin embargo, las empresas consideraron que su situación actual es algo peor.

"Las empresas mantienen la esperanza de que la economía repuntará el próximo año", dijo el presidente del instituto Ifo, Clemens Fuest, al presentar la encuesta de confianza empresarial.

El instituto Ifo elabora este indicador de confianza con 9.000 respuestas mensuales de empresas de los sectores manufacturero, de servicios, de ventas y de la construcción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el sector manufacturero, la confianza empresarial mejoró porque las empresas aumentaron sus expectativas, pero están menos satisfechas con su situación actual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El descenso de nuevos pedidos se ha detenido, añadió el instituto Ifo.

La utilización de capacidades aumentó un punto porcentual hasta el 78,2 %, pero se sitúa muy por debajo de la media a largo plazo del 83,3 %.

En el sector de servicios, la confianza empresarial mejoró significativamente porque los proveedores de servicios son menos escépticos respecto a los próximos meses y porque también consideraron que su situación actual es algo mejor.

La confianza empresarial mejoró en particular en el turismo y en los servicios de tecnología de la información.

En el comercio, la confianza empresarial subió porque las expectativas fueron menos pesimistas, sobre todo en el comercio mayorista.

En la construcción, la confianza empresarial bajó un poco porque las expectativas son más pesimistas debido a la falta de pedidos, que es un problema clave.