La India acoge una visita clave de eurodiputados en la recta final del pacto con la UE

La misión está encabezada por la española Cristina Maestre y el italiano Brando Benifei, con el objetivo de intensificar el diálogo político y económico entre Bruselas y Nueva Delhi "a pocos meses de la fecha límite para concluir las negociaciones" , según informó en un comunicado el Parlamento Europeo.

La visita, de dos días, se produce de forma simultánea al viaje del ministro indio de Comercio, Piyush Goyal, a Bruselas, en lo que supone un doble intento diplomático por desbloquear el pacto.

Esta además se produce en una fase en la que las conversaciones han pasado del nivel técnico al político, con cuestiones sensibles como el acceso a los mercados, los estándares laborales o la sostenibilidad todavía pendientes de consenso, lo que subraya la necesidad de un contacto directo con Nueva Delhi.

"El Comité de Comercio Internacional ha estado examinando cuidadosamente las negociaciones entre la UE y la India hasta la fecha y cualquier acuerdo alcanzado estaría sujeto al consentimiento del Parlamento Europeo", aclara la nota de Bruselas.

Hasta ahora, los contactos presenciales más relevantes habían sido de carácter ministerial o técnico, con el Parlamento Europeo participando solo en la fase final para aprobar el acuerdo.

"Esperamos debatir los temas en juego, ya que ambas partes tienen interés mutuo en alcanzar un acuerdo bilateral significativo y en proteger el orden comercial multilateral basado en normas", añadió el comunicado.

Mientras tanto, Goyal se reunirá en Bruselas con el Comisario Europeo de Comercio, Maros Sefvovic, para "concluir un acuerdo comercial integral, equilibrado y mutuamente beneficioso lo antes posible", según informó el Ministerio de Comercio indio.

Las conversaciones están atascadas en los mismos puntos de siempre. Bruselas reclama a la India la reducción de sus altos aranceles a productos como automóviles, vino o lácteos, y mayores garantías en propiedad intelectual y estándares laborales y medioambientales.

Nueva Delhi, por su parte, exige a la UE la eliminación de barreras no arancelarias y la creación de marcos regulatorios comunes.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reconoció en septiembre que la continua participación de la India en ejercicios militares con Rusia y la compra de energía a Moscú "obstaculiza" el fortalecimiento de la relación bilateral.