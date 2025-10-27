La India afirma que sus exportaciones se mantienen sólidas gracias a la diversificación

Nueva Delhi, 27 oct (EFE).- El Ministerio de Finanzas de la India señaló este lunes que las exportaciones del país se mantuvieron sólidas, pese a la incertidumbre comercial global, mostrando las primeras señales de diversificación de los destinos de exportación, según su informe económico de septiembre.