La inversión española alcanza máximos en Latinoamérica después de triplicarse desde 2007

Madrid, 27 oct (EFE).- La inversión española directa en Latinoamérica se ha triplicado en los últimos 16 años, al pasar de un total de 82.000 millones de euros en 2007 a 245.216 millones en 2023, con lo que se encuentra en máximos históricos, según un estudio del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) presentado este lunes.