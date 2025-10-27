La ministra británica de Economía busca en Riad acuerdos comerciales

El Gobierno laborista busca presentar al Reino Unido como un país estable y atractivo para los negocios a los países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Después de reunirse con altos cargos de la realeza saudí este lunes, se unirá mañana martes a numerosos consejeros delegados británicos e internacionales durante el evento de la FII.

Tras alcanzar un pacto comercial con la India, uno arancelario con Estados Unidos e impulsar un vínculo más estrecho con la Unión Europea (UE), la ministra trata de impulsar un acuerdo comercial con miembros del CCG, que incluye a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudí.

"Nuestra prioridad principal es el crecimiento, por lo que llevo la oferta británica de estabilidad, agilidad en materia de regulación y experiencia de primer nivel directamente a uno de los centros de comercio e inversión más importantes del mundo", dijo Reeves en unas declaraciones a los medios divulgadas hoy.

"Después de nuestros acuerdos históricos con EE.UU., la UE y la India, estamos decididos a aprovechar ese impulso al ir más lejos y más rápido en asociaciones que crean buenos empleos, impulsen los negocios y atraigan inversiones a las comunidades de todo el Reino Unido", subrayó la titular de Economía.