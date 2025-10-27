La ONU activa un mecanismo anticipatorio de ayuda ante el impacto de Melissa en Cuba

La Habana, 27 oct (EFE).- Naciones Unidas informó este lunes sobre la activación de su mecanismo de Acción Anticipatoria ante el próximo impacto del huracán Melissa en Cuba, con el que prevé repartir más de 100 toneladas de arroz y material de emergencia.