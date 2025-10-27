La Policía alemana se incauta de cientos de armas de II Guerra Mundial en manos de banda

Berlín, 27 oct (EFE).- La Policía de Alemania se incautó este lunes en una operación contra una banda criminal organizada de cientos de armas de guerra, en su mayoría procedentes de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) , en la ciudad de Remscheid, en el estado federado occidental de Renania del Norte-Westfalia, y en otras dos urbes germanas, Hamm y Turingia (oeste y este).