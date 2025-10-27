La UE condena el ataque de Israel contra la misión de paz de la ONU en Líbano

Bruselas, 27 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este lunes el ataque que el Ejército israelí lanzó ayer contra la misión de paz de la ONU en Líbano (FINUL) y recordó que "la seguridad del personal y las instalaciones de las Naciones Unidas debe garantizarse de conformidad con el derecho internacional".