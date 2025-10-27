La UE destinó 31.700 millones de euros a acción climática en países en desarrollo en 2024

El pasado ejercicio, la UE movilizó, además, 11.000 millones de euros en financiación privada para ayudar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático.
"Las cifras de 2024 representan una fuerte confirmación del compromiso de la UE y sus Estados miembros con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de financiación climática, en particular con respecto al objetivo colectivo de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares anuales, meta que sigue vigente hasta, e incluyendo, 2025", subrayó el Consejo en un comunicado.
La mitad de la financiación pública europea destinada a los países en desarrollo se dirigió hacia adaptación climática o hacia acciones transversales, que combinan iniciativas de mitigación y adaptación.