La UE destinó 31.700 millones de euros a acción climática en países en desarrollo en 2024

Bruselas, 27 oct (EFE).- La Unión Europea y sus veintisiete Estados miembros aportaron 31.700 millones de euros (43.048 millones de dólares al cambio actual) de dinero público en 2024 en financiación climática para los países en desarrollo , según datos publicados por el Consejo de la UE este lunes, en vísperas de la cumbre climática COP30 de Belém (Brasil) de Naciones Unidas.