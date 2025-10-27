La uruguaya Fernanda Trías gana por segunda vez el Premio Sor Juan Inés de la Cruz

El jurado, conformado por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert, otorgó el premio de manera unánime a la novela de Trías.

"Un relato que concilia las genealogías femeninas con la invisibilización del trabajo, la ruina de lo urbano con la añoranza del mundo rural, el gozo de la soledad con la pulsión del deseo”, señaló el acta.

Se trata de la segunda vez que la escritora uruguaya, de 48 años, gana este galardón, tras lograrlo en 2021 con su novela "Mugre rosa".

Asimismo, el jurado decidió otorgar una mención honorífica a la escritora argentina Adriana Riva por su novela 'Ruth', al destacar que “aborda con agudeza y sensibilidad los márgenes de la representación literaria de la vejez femenina".

La ceremonia de entrega del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2025 se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, durante la 39 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el mayor certamen editorial en español.

El galardón, creado en 1993, destaca a la autora de una novela publicada originalmente en español y en la lista de premiadas figuran la mexicana Cristina Rivera Garza (2009), la española Clara Usón (2018) y la colombiana María Ospina Pizano (2023).

La FIL de Guadalajara, que tiene esta año a la ciudad española de Barcelona como invitada especial, se celebrará en esa ciudad del occidente de México del 29 de noviembre al 7 de diciembre.