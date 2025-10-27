Las empresas observan una subida de los intereses de los préstamos bancarios en eurozona

El Banco Central Europeo (BCE) informó este lunes de que un 2 % de las empresas encuestadas en el tercer trimestre dijo que subieron los intereses de los préstamos bancarios, comparado con el 14 % que dijo que habían bajado en la encuesta anterior.

Sin embargo, las grandes empresas dijeron que han bajado los tipos de interés.

Al mismo tiempo, un 23 % de las empresas que el BCE encuestó para ver su acceso a la financiación observó aumentos en otros costes de financiación como cargos, tarifas y comisiones, así como en las exigencias de garantías.

Las necesidades de préstamos de las empresas de la zona del euro se mantuvieron, pero la disponibilidad de esos créditos bancarios bajó, por lo que existe una brecha de financiación de préstamos bancarios.

Las empresas prevén que la disponibilidad de financiación externa se mantendrá los próximos tres meses, por lo que las perspectivas son menos optimistas que en la encuesta del segundo trimestre.

Las empresas de la zona del euro prevén una inflación a un año vista del 2,5 % (2,5 % en la encuesta anterior).

Las expectativas de inflación de las empresas a tres y cinco años vista se mantienen en el 3 %.

El BCE encuestó 10.225 empresas de la zona del euro entre el 27 de agosto y el 3 de octubre de 2025, de las cuales el 93 % tenía menos de 250 empleos.