Latinoamérica crece por quinto año en inclusión financiera, gracias a billeteras digitales

Este estudio, presentado durante el tercer Encuentro Regional de Desarrollo, organizado en Lima por Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, constató que la inclusión financiera en la región ha crecido en más de 10 puntos desde su primera edición, al pasar de 38,4 puntos en 2021 a los 48,5 de 2025.

El índice, resultado de entrevistas realizadas por la encuestadora Ipsos a 13.455 personas de ocho países de América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú), mide el nivel de población inmersa dentro del sistema financiero en base a acceso, uso y calidad percibida de los servicios financieros.

De los países analizados, Argentina registra el valor más alto (57,3), seguido de Chile (56,7), Panamá (55,5), Ecuador (49), Perú (47), México (45,8), Colombia (45,4) y cierra la lista Bolivia (43).

En estos cinco años, el crecimiento más alto lo tuvo México, con un incremento de 10,9 puntos desde 2021, frente a los 9,1 de Perú y los 8,3 de Argentina, mientras que los menores incrementos los tuvieron Ecuador, con 2,7 puntos; Panamá, con 2,9; y Bolivia, con 3.

Las poblaciones más excluidas del sistema financiero formal siguen siendo las mismas desde 2021: mujeres, los trabajadores informales y desempleados, aquellos que viven en zonas rurales, las personas con bajo nivel educativo y los que tienen un nivel socioeconómico bajo.

En ese sentido, el informe, que contempló un promedio de 1.200 entrevistas por país y un margen de error del 1,4 % según su ficha técnica, concluyó que se requiere promover la educación financiera, promover planes ad hoc para cada población vulnerable y extender el acceso a internet.

El porcentaje de latinoamericanos que posee una billetera digital se ha cuadruplicado desde 2021, al pasar de 11 % a 43 %, un incremento de 32 puntos porcentuales desde la primera medición.

Colombia y Perú son los países de la región que más han crecido en la tenencia de billeteras móviles, con aumentos de 49 y 46 puntos porcentuales, respectivamente, mientras que en México sigue prevaleciendo el uso del dinero en efectivo y en Chile el uso de la tarjeta de débito.

Este producto se ha constituido como la principal vía de entrada al sistema financiero, con Argentina (77 %), Colombia (73 %), Panamá (69 %) y Perú (65 %) a la cabeza en tenencia de billeteras digitales.

El 36 % usa las billeteras digitales a diario, por encima de las aplicaciones de entidades financieras (21 %) y de banca por internet (16 %), y sus operaciones más comunes son transferencias (40 %) y pagos y compras (22 %).

"Creo que cada día más vamos a ver inclusión financiera de la mano de la inclusión tecnológica, y eso tiene una repercusión importante para la economía que es la formalización", según señaló a EFE del decano de la escuela de Políticas Públicas de London School of Economics (LSE) y exministro de Finanzas de Chile, Andrés Velasco.

El economista, que impartió una conferencia sobre desarrollo económico tras la presentación del estudio, indicó que la inclusión financiera, a través de las billeteras digitales, "baja los costos de transacción y le da mayor seguridad a la gente, porque es mejor tener el dinero (...) que debajo de la cama".

"Si tengo una pyme (pequeña y mediana empresa) que tiene ingresos y puedo documentarlos con un registro bancario, esto me permite mayor facilidad para pagar impuestos y tener acceso a crédito. Es un círculo virtuoso que hay que seguir estimulando", concluyó Velasco, que abogó por seguir impulsando el acceso a redes móviles para incrementar la inclusión financiera.

En cuanto al uso de productos financieros, la frecuencia es de nueve veces al mes, en contraste con las cinco que indicaban hace cinco años. Más de la mitad (52 %) afirma recibir sus ingresos a través de cuentas a su nombre, 20 puntos porcentuales por encima de este registro correspondiente a 2021.

Ante estos resultados, el presidente de Credicorp, Luis Romero, resaltó la capacidad de las empresas privadas de liderar y acelerar los cambios que se necesitan para crecer y mejorar la vida de los ciudadanos, entre ellos el poder de la inclusión financiera como herramienta para incrementar las oportunidades y bienestar en todos los rincones de la región.