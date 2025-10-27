Lituania ordena a su Ejército derribar los globos de contrabandistas de Bielorrusia

"A partir de hoy, el Ejército tomará todas las medidas necesarias, incluidas las cinéticas, para derribar al enemigo", es decir los globos, dijo en una conferencia de prensa posterior a la reunión de la Comisión de Seguridad Nacional.

"Una vez más enviamos una señal de que estamos preparados y listos para tomar incluso las medidas más drásticas cuando se viola nuestro espacio aéreo", añadió la primera ministra lituana.

Ruginiene responsabilizó al Gobierno del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, del lanzamiento de globos de contrabando de cigarrillos hacia Lituania en cuatro ocasiones durante la última semana, lo que provocó el cierre de aeropuertos y retrasos y desvíos de vuelos internacionales que afectaron a decenas de miles de viajeros.

"Vemos participación a través de la inacción. Y, por supuesto, lo consideramos un ataque híbrido", afirmó Ruginiene en línea a lo que ya había afirmado el fin de semana el presidente lituano, Gitanas Nauseda.

La dirigente socialdemócrata de 44 años y exsindicalista explicó que el cierre indefinido de la frontera con Bielorrusia decretado el domingo, excepto para diplomáticos y ciudadanos de la Unión Europea (UE) que regresen desde el país, "es la forma en que enviamos una señal a Bielorrusia y decimos que no se tolerará ningún ataque híbrido aquí".

Aseguró que Vilna tomará las medidas más drásticas "para detener tales ataques".

Ruginiene explicó en este contexto que su Gobierno prepara un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia que se finalizará en una reunión del gabinete el miércoles y se presentará a los socios de la UE y de la OTAN.

"Ciertamente hay ideas y elementos sobre cómo podríamos seguir presionando a Bielorrusia con sanciones. Los ministerios lo prepararán en el menor tiempo posible", declaró.

"No descartamos la posibilidad no solo de coordinar acciones con nuestros vecinos, sino tampoco la de hablar sobre la activación del Artículo 4 (del Tratado de la OTAN)", que permite consultas con los aliados cuando un país se siente amenazado.

Ruginiene describió las incursiones con globos como otra forma de guerra híbrida de Minsk, similar a la llegada de miles de migrantes a través de Bielorrusia en 2021, y aseguró que Lituania también sabrá afrontar este nuevo desafío.

La primera ministra lituana añadió que el Gobierno propondrá aumentar drásticamente las sanciones por mercancía de contrabando -principalmente cigarrillos-, ya que los contrabandistas del lado lituano solían recibir cantidades que solo acarreaban multas leves según la legislación actual.