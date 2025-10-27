Los paramilitares mataron a "decenas" de civiles durante la captura de Al Fasher, dice ONG

"Las FAR asesinaron a civiles desarmados por motivos étnicos en lo que constituye un acto de limpieza étnica. Los informes de nuestros equipos sobre el terreno indican que el número de víctimas supera las decenas, aunque sigue siendo difícil acceder a las zonas afectadas debido al colapso total de la seguridad causado por las FAR", indicó la organización que congrega a los médicos de Sudán y proporciona una plataforma para el servicio comunitario.

Asimismo, los paramilitares "saquearon hospitales, instalaciones médicas y farmacias en las zonas que asaltaron, destruyendo lo que quedaba de infraestructura esencial para la vida y la atención médica", de acuerdo con la red, que recordó que estos actos constituyen "una flagrante violación de las leyes y normas internacionales que prohíben los ataques contra civiles y centros médicos".

Responsabilizaron a las FAR por estas "atrocidades" e instaron a la ONU y a toda la comunidad internacional a que "tomen medidas inmediatas y decisivas para detener estas masacres, proteger a la población civil y llevar a los responsables ante la justicia internacional".

Hasta el momento, las FAR no se han pronunciado ante esta información.

La captura de Al Fasher fue anunciada ayer por las FAR, aunque el Ejército sudanés indicó que la batalla aún continúa.

En esta ofensiva a gran escala de las FAR contra la ciudad participaron mercenarios procedentes de Colombia, Sudán del Sur o Chad, según denunció el Gobierno sudanés controlado por la cúpula militar.

Los ataques sistemáticos y el asedio en Al Fasher han provocado que cientos de miles de personas -entre ellas muchas que han sido desplazadas por la guerra en curso desde abril de 2023- estén en una situación aguda de hambruna, según Naciones Unidas, y sin acceso a alimentos o suministros médicos esenciales.

Las FAR provienen de las denominadas milicias "Yanyauid", compuestas por tribus nómadas de origen árabe utilizadas por el Gobierno sudanés en 2003 para reprimir la insurgencia de comunidades de etnias africanas en Darfur, donde se cometió un genocidio y crímenes de lesa humanidad.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.