Más de 26.000 personas han huido de Al Fasher tras ser tomada por paramilitares, dice OIM

La agencia de la ONU dijo en un breve comunicado que sus equipos de campo estimaron que 26.030 personas "fueron desplazadas debido a los continuos enfrentamientos" en Al Fasher entre el 26 y el 27 de octubre, una cifra que incluye a los 3.000 civiles que huyeron de la ciudad el mismo día que fue capturada por las FAR.

Sin embargo, la OIM alertó de que las cifras son preliminares y que podrían cambiar "debido a la inseguridad persistente y la rápida evolución de la dinámica de desplazamiento".

Según los informes de la organización, la mayoría de las personas desplazadas han huido a las zonas rurales circundantes de Al Fasher, mientras que otras llegaron a la localidad de Tawila, cercana a la ciudad, y se prevé que muchas se dirijan a Melit, también en el estado sudanés de Darfur Norte.

"Los equipos de campo informaron de un alto nivel de inseguridad en las rutas", advirtió la OIM, que recordó que "la situación sigue siendo tensa y muy inestable", mientras continúan los combates entre los paramilitares y las tropas regulares en Al Fasher y sus alrededores.

Tras más de un año y medio de asedio contra esta estratégica ciudad, las FAR lograron capturar ayer Al Fasher tras tomar el control del cuartel de la 6ª División de Infantería del Ejército sudanés, algo que permitió al grupo armado adentrarse en la localidad y anunciar su "liberación".

Este mismo lunes, las FAR afirmaron que están lanzando "operaciones de rastreo a gran escala" para "eliminar" las bolsas restantes del Ejército sudanés en Al Fasher, en un momento en el que ONG locales han denunciado que los paramilitares mataron a "decenas de civiles desarmados" por "motivos étnicos" tras tomar la ciudad.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de 13 millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.