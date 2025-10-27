Masivas protestas en campamentos saharauis contra el proyecto de EE.UU. para el Sáhara

El Frente Polisario consideró que la propuesta de resolución redactada por Estados Unidos supone "una desviación muy peligrosa y sin precedentes de los principios del derecho internacional" que sustentan la cuestión saharaui desde la perspectiva de la "descolonización".

Miles de personas se manifestaron este jueves en los campamentos de refugiados levantados hace 50 años en el desierto argelino para acoger a quienes huían del Sáhara Occidental, coincidiendo con la Marcha Verde que lanzó Marruecos en 1975 tras la retirada de España.

Hoy Rabat controla el 80 % de esta excolonia española, sobre la que el Frente Polisario reclama un referendo de autodeterminación que incluya la independencia del territorio.

El Consejo de Seguridad de la ONU abordará el jueves la continuidad de la llamada Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), establecida en 1991.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el Polisario, en función del borrador distribuido el 22 de octubre de 2025 y redactado por Washington, la resolución prioriza la autonomía dentro de las fronteras marroquíes relegando la celebración de un referendo, mientras que el movimiento independentista saharaui considera la futura votación un aspecto "innegociable".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Frente envió el pasado jueves una carta a Rusia, que ostenta la presidencia de turno del Consejo de Seguridad, en la que advirtió de que "no participará en ningún proceso político ni de negociación basados en el contenido del proyecto de resolución" presentado.

Días antes, había abierto la puerta -mediante una carta enviada al secretario general de la ONU, Antonio Gueterres- a unas negociaciones directas con Marruecos para alcanzar una solución "justa y duradera" en la que la autonomía marroquí constara entre las opciones de un referendo y que fuera la "única" solución y la "impuesta".

En 2020, la Administración estadounidense de Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, que la ONU hasta ahora no ha validado y mantiene esta zona como "territorio no autónomo" pendiente de descolonización.