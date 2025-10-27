Melissa se transforma en huracán de categoría 5 y pone en alerta a Jamaica

Redacción Medioambiente, 27 oct (EFE).- El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, ha alcanzado la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y hasta esta noche.