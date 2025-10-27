México anuncia acuerdo de 327 dólares por tonelada de maíz blanco en tres estados del país

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, informó en un video publicado en sus redes sociales que dicho acuerdo se estableció con los tres gobiernos estatales, tras una mesa de diálogo celebrada este día con las dirigencias locales de productores de maíz, uno de los cultivos clave en la alimentación de la población.

"Implementaremos un precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas tres entidades (estados). Este precio es 25 % superior al precio de mercado internacional para maíz puesto en el centro del país", apuntó Berdegué.

Agregó que la medida incluye un crédito para los productores de maíz blanco, con una taza de interés del 8,5 % anual, además del apoyo de un seguro agropecuario.

Indicó que "a la mayor brevedad" Agricultura abrirá los registros para los productores, y precisó que los gobiernos de los tres estados mencionados "publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario".

Puntualizó que los gobiernos estatales se encargarán así de "completar el precio indicado", y reiteró que Agricultura sigue abierta para continuar el diálogo con los productores.

La medida anunciada se da horas después de que productores y agricultores de al menos 17 realizaran movilizaciones y bloqueos en distintas carreteras de todo el país, en demanda de un precio mínimo de 7.200 pesos (391,39 dólares) por tonelada de maíz.

Convocados por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), los manifestantes paralizaron vías en Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Baja California, Durango, Tlaxcala, Estado de México, Colima, Chiapas y Puebla.

Pese a que durante la mañana representantes de los agricultores se reunieron con autoridades mexicanas para dialogar, no lograron llegar a ningún acuerdo, según dirigentes del MAC.

Los dirigentes señalaron que "la industria" quería fijar el precio mínimo en "no más de 5.200 (pesos)", por lo que decidieron dejar las negociaciones, y consideraron que estas continuarían entre la industria y el Gobierno.

Los agricultores han advertido que mantendrán los cierres de manera indefinida hasta recibir una respuesta favorable a sus demandas.

El precio del maíz en México ha bajado más del 50 % en apenas tres años, lo que se atribuye a factores internacionales como el conflicto entre Rusia y Ucrania y a las condiciones de mercado que impone el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que fija el precio del grano en función de la Bolsa de Chicago.

Por ello, los manifestantes pidieron excluir al maíz de los granos básicos del T-MEC, además de la creación de una banca de desarrollo agropecuario, el reconocimiento de la agricultura nacional y la revisión urgente de la ley nacional del agua, ente otras demandas.