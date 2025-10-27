Milán sube un 1 % impulsada por el acuerdo comercial "preliminar" entre EEUU y China

Roma, 27 oct (EFE).- La bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 1 % hasta los 42.911,57 puntos, impulsada por el acuerdo comercial "preliminar" alcanzado entre Estados Unidos y China este fin de semana.