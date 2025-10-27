Milei agradece a Scott Bessent por su "inquebrantable apoyo" tras ganar los comicios

“Gracias, secretario Scott Bessent, por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo. Esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista”, escribió Milei en un mensaje publicado en la red social X.

Milei respondió a un saludo de Bessent, quien había felicitado horas antes al mandatario por “las exitosas elecciones intermedias” y subrayado que el líder libertario cuenta ahora con “un mandato renovado para impulsar el cambio”.

El presidente agregó que la visión de la administración estadounidense de lograr “la paz mediante la fortaleza económica” coincide con la “cruzada por la libertad” que impulsa su Gobierno.

Milei también destacó el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump, a quien atribuyó el fortalecimiento de los lazos bilaterales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes”, añadió el mandatario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una hora antes, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, había publicado un mensaje similar de agradecimiento a Bessent y al Gobierno estadounidense por el respaldo al programa económico local.

“El soporte de Estados Unidos a este rumbo económico es de vital importancia para Argentina, y también para la región”, señaló Caputo en su cuenta de X.

En declaraciones a la prensa tras emitir su voto, el ministro ratificó este domingo que no habrá cambios en el programa económico del Ejecutivo.

“No cambia nada. El programa económico no cambia nada. No se modifica el esquema de bandas ni el objetivo del equilibrio fiscal”, afirmó.

El mensaje de Milei se difundió en medio de un clima de optimismo en los mercados, luego de que las acciones argentinas registraran un fuerte salto en Wall Street tras la victoria de LLA.

En los días previos a los comicios de este domingo, el Gobierno estadounidense brindó al argentino su apoyo político y electoral explícito.

La ayuda se extendió además al plano económico, con un acuerdo de estabilización cambiaria para el intercambio de monedas por hasta 20.000 millones de dólares con Argentina y la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino mediante la compra de pesos para inyectar liquidez en la economía del país sudamericano.

El alcance de la ayuda financiera fue sin embargo condicionado por Trump a un triunfo del partido de Milei en los comicios de este domingo, en los que no solamente venció sino que obtuvo un fuerte respaldo electoral de cara a la segunda mitad de su mandato y aumentó de forma significativa los apoyos necesarios en el Congreso para avanzar con su plan de reformas.