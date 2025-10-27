Mueren dos hermanos en un ataque israelí contra un aserradero en el Líbano

Beirut, 27 oct (EFE).- Dos hermanos murieron este lunes a causa de un bombardeo israelí contra un aserradero en la aldea de Al Bayad, en el sur del Líbano, en medio de una intensificación de los ataques contra el territorio libanés tras el reciente alto el fuego en la Franja de Gaza.