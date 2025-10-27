Nace la fundación España-África para fortalecer lazos políticos, económicos y sociales

"Entre sus cometidos, la fundación prestará una atención especial a la afrodiáspora y a las comunidades afrodescendientes, tanto en España como en América Latina", explicó el ministro en un comunicado.

Albares afirmó que esta fundación, que se constituye como una entidad privada con participación pública, nace del convencimiento de que España y África comparten "un destino común y una responsabilidad compartida en la construcción de un futuro más justo, sostenible y humano".

Concebida como un espacio de encuentro entre instituciones, empresas, universidades y sociedad civil, el responsable de la diplomacia española señaló que será "una casa abierta, plural e inclusiva" para todos aquellos que quieran participar en la construcción de una relación más sólida y duradera entre España y África.

Su Patronato estará integrado por las empresas GB Foods y AEE Power, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias, Atlántico), el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, además de incorporarse antiguos jefes de la diplomacia de algunos países africanos.

Esta iniciativa responde a la voluntad del Gobierno de consolidar el vínculo estratégico con África, reforzando los valores de diálogo, cooperación y respeto mutuo que inspiran la Estrategia España–África 2025–2028.

Esta estrategia propone 100 líneas de acción divididas en cinco objetivos estratégicos: reforzar una relación que facilite la acción conjunta; crecer hacia un desarrollo africano sostenible, enfocado en los jóvenes; conectar sociedades y economías de África, España y el mundo; proteger, garantizando la seguridad de las poblaciones; y convivir en sociedades abiertas con instituciones sólidas e inclusivas.