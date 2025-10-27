ONG alertan de la "grave situación humanitaria" en Al Fasher tras ser capturada por FAR

En un comunicado, MSF hizo un llamamiento para que "se preserve la vida de los civiles en Al Fasher" y para que "se les permita huir a zonas más seguras" tras la toma de los paramilitares, que se produjo más de un año y medio después de un asfixiante asedio que sumió a la población en una severa crisis humanitaria e incluso la hambruna.

La organización afirmó que sus equipos médicos en Tawila, a unos 60 kilómetros de Al Fasher, ingresaron este lunes a decenas de pacientes de la ciudad capturada, desde donde llegaron "en camión" a la entrada de la aldea de recepción.

"Hasta el momento, unas 300 personas han sido atendidas en el puesto de salud y 130 han sido trasladadas a urgencias del hospital, incluyendo 15 que requirieron cirugía para salvarles la vida", dijo MSF, que recordó que "muchas más personas parecen permanecer atrapadas en Al Fasher y sus alrededores".

Por su parte, el CIR advirtió que las necesidades en Tawila están aumentando y que solo el 50 % están cubiertas, en un momento en el que "miles de personas siguen huyendo" desde Al Fasher a esta localidad en busca de seguridad y atención médica.

"Miles de nuevos desplazados han llegado a Tawila en las últimas semanas, uniéndose a las cerca de 400.000 personas que ya se encontraban desplazadas y vivían allí, lo que ejerce una enorme presión sobre los ya limitados recursos y servicios", alertó el CIR.

Según la ONG, las familias viven en refugios improvisados y abarrotados y el acceso al agua potable, alimentos y atención médica es limitado, por lo que la organización está intensificando su respuesta en Tawila y sus alrededores.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó este lunes que al menos 26.030 personas han huido de Al Fasher después de que las FAR tomaran la ciudad el domingo y que muchas de ellas han llegado a Tawila.

Tras más de un año y medio de asedio, las FAR lograron capturar ayer Al Fasher tras tomar el control del cuartel de la 6ª División de Infantería del Ejército sudanés, algo que permitió al grupo armado adentrarse en la localidad y anunciar su "liberación".