ONU nombra tres juristas para investigar los abusos perpetrados en este de RDC desde enero

Ginebra, 27 oct (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció este lunes que los juristas Arnauld Akodjenou (Benín), Maxine Marcus (de nacionalidad alemana y estadounidense) y Clément Voule (Togo) investigarán los abusos de derechos humanos perpetrados este año por el M23 y otros grupos armados en las provincias orientales congoleñas de Kivu Norte y Kivu Sur, fronterizas con Ruanda.