Pakistán modifica el horario escolar por niveles récord de contaminación en Lahore

"Los horarios escolares se han modificado desde el lunes, con clases que comenzarán a las 8.45 a. m. y finalizarán a la 1.30 p. m.", declaró a EFE Fahad Hussain, portavoz del Ministerio de Educación de Punyab.

El Departamento de Educación Escolar de Punyab anunció el domingo que los nuevos horarios escolares reducirán la jornada escolar a partir del lunes, en la peor temporada de smog del año.

Lahore ha sido clasificada como la ciudad más contaminada del mundo durante los últimos tres días, con niveles de calidad del aire que han caído a niveles peligrosos mientras el smog cubría la ciudad. El Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) en Lahore alcanzó 412 en esos días.

Al mediodía del lunes, la ciudad registró un AQI de 201, calificado como "muy insalubre", con Nueva Delhi por delante con 205, según el grupo suizo IQAir.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Departamento Meteorológico de Pakistán (PMD) advirtió el jueves sobre el aumento de los niveles de smog en distintas partes del país en los próximos días y exhortó a los organismos correspondientes a tomar medidas preventivas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la alerta, las condiciones meteorológicas estables contribuirán a la acumulación de contaminantes dañinos en la atmósfera. Los patrones de viento calmado, las bajas temperaturas y la humedad podrían impedir la dispersión de los contaminantes, provocando que densas capas de smog permanezcan sobre las zonas orientales de Punyab, incluido Lahore, y otras regiones.

Los datos de IQAir muestran que Lahore figura con frecuencia entre las ciudades más contaminadas del mundo, registrando una calidad del aire peligrosa, especialmente durante la temporada invernal de smog, lo que provoca enfermedades respiratorias y la imposición de restricciones gubernamentales.