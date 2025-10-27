Panamá incauta en puerto del Pacífico 30 paquetes de droga que iban hacia Australia

Los agentes antidrogas, en coordinación con el Ministerio Público (MP, Fiscalía), detectaron los paquetes con la sustancia ilícita en el interior de un contenedor procedente de Perú, trasbordo en Panamá y destino final Australia, señala un comunicado oficial.

El tipo de droga y el peso total no fueron precisados, aunque los paquetes de sustancia ilícita suelen pesar un kilo y la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.

La Policía destacó que esta operación de decomiso es el resultado de la aplicación de estrategias de control portuario implementadas para garantizar la seguridad nacional y combatir el narcotráfico.

Un reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), publicado a mediados de este 2025, indicó que los puertos panameños están altamente infiltrados por el narcotráfico, cuyos operadores contaminan con drogas los contenedores.

Panamá, un país de tránsito de drogas producidas en Suramérica, con destino a EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.

En Madrid se informó este domingo que el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía española incautó unos 4.000 kilos de cocaína en un mercante que había partido de una terminal portuaria panameña y cuyo destino final era el puerto español de Vigo.

La Policía española informó en un comunicado de esta operación, realizada en la noche del pasado miércoles, que concluyó con la detención de nueve miembros de la tripulación del barco procedente de Panamá y con bandera de Tanzania.

El cuerpo policial recibió la primera información procedente de la agencia estadounidense antidrogas DEA el pasado 8 de octubre y, desde entonces, coordinó el operativo que se desarrolló en la noche del miércoles a unas 600 millas del archipiélago español de las Islas Canarias (Atlántico).

La Policía coordinó el operativo bajo la dirección de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional española y con el apoyo de la Armada de este país, después de que la DEA alertara a las autoridades españolas de las actividades de una organización criminal internacional que pretendía llevar a cabo el transporte de una gran cantidad de cocaína a través del océano Atlántico.