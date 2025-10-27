Paramilitares lanzan operaciones de rastreo en Al Fasher para eliminar bolsas del Ejército

"Las Fuerzas de Apoyo Rápido continúan lanzando operaciones de rastreo a gran escala que abarcan la ciudad de Al Fasher, con el objetivo de eliminar los últimos bastiones de terroristas y mercenarios, mientras estos intentan huir de la ciudad", dijo el grupo paramilitar en un comunicado.

Las FAR afirmaron que sus fuerzas desplegaron "equipos militares encargados de proteger a la población civil" tras tomar Al Fasher, a pesar de que la ONG Red de Médicos de Sudán denunció este lunes que los paramilitares mataron a "decenas de civiles desarmados" por "motivos étnicos".

Asimismo, los rebeldes afirmaron que están trabajando en la remoción de minas y en la limpieza de restos de guerra para "restablecer gradualmente la normalidad" y en preparación para el despliegue de una denominada Policía Federal encargada de garantizar la seguridad en la ciudad.

Las FAR, acusadas por varias organizaciones y países de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la guerra iniciada en 2023, reiteraron su "máximo compromiso con la protección de la población civil en Al Fasher", así como con las "leyes y convenciones internacionales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vídeos en redes sociales verificados por redes de monitoreo de Sudán mostraron a combatientes de las FAR disparando indiscriminadamente a los civiles tras su entrada en Al Fasher, además de persecuciones de mujeres y niñas a las que -según las imágenes- tenían la intención de violar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los paramilitares capturaron ayer Al Fasher tras un asedio sofocante iniciado en mayo de 2024 y semanas de violentas ofensivas, en las que han participado mercenarios de Colombia, Sudán del Sur o Chad, entre otros países, según denuncia el Gobierno sudanés controlado por la cúpula militar.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de 13 millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.