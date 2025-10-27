Parlamento de Panamá ratifica el presupuesto nacional más alto de la historia del país

Ciudad de Panamá, 27 oct (EFE).- El Parlamento de Panamá aprobó este lunes en tercer y último debate el presupuesto nacional de 2026 por 34.901 millones de dólares, el más elevado de la historia, que otorga prioridad a la inversión social en educación, salud y el sector agropecuario, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).