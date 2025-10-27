Paz felicita a Miliei "por el triunfo" en las elecciones legislativas de Argentina

La Paz, 27 oct (EFE).- El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó este lunes "al pueblo de Argentina por la "excelente jornada democrática" y a su mandatario, Javier Milei, "por el triunfo" en las elecciones legislativas, realizadas en la víspera.