Pemex pierde 2.450 millones de dólares hasta septiembre, nueve veces menos que hace un año

Pemex perdió 61.242 millones de pesos (3.340 millones de dólares) en el tercer trimestre, también por debajo de las pérdidas del mismo periodo de 2024, que se elevaron a 161.335 millones de pesos (8.770 millones de dólares).

Durante el tercer trimestre, la producción promedio de hidrocarburos líquidos de Pemex se situó en 1,65 millones de barriles diarios.

En una conferencia para informar de los resultados, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, calificó como “un hito para comprender costos y esfuerzos” los recientes cambios legales que simplificaron su estructura corporativa.

Asimismo, celebró la simplificación de su régimen fiscal lo cual, dijo, "dio certidumbre a las finanzas de la empresa” y confió en que ello permita seguir contribuyendo a las finanzas del país “de manera eficiente y transparente”.

Rodríguez también recordó que Pemex presentó en agosto su Plan Estratégico 2025-2035, orientado a mejorar las condiciones operativas y financieras de la petrolera, alcanzar la autosuficiencia energética y garantizar su viabilidad en el corto, mediano y largo plazo.

Por su parte, el director corporativo de Finanzas, Juan Carlos Carpio, explicó que la estrategia integral de capitalización y financiamiento -diseñada junto con las secretarías de Hacienda y Energía- permitirá reducir 32 % la deuda de corto plazo y 10 % la deuda total al cierre del año.

Entre las operaciones más relevantes destacó la recompra de bonos por hasta 9.900 millones de dólares, una operación de reporto por más de 11.300 millones de dólares y aportaciones por más de 380.000 millones de pesos (20.682 millones de dólares), respaldadas por el Gobierno Federal.

Esto, dijo Carpio, ha ayudado a que Fitch Ratings y Moody’s mejoraran la calificación crediticia de la empresa.

En el plano operativo, Pemex promedió una producción de hidrocarburos líquidos de 1,65 millones de barriles diarios (mbd), lejos de su meta de 1,8 mbd para abastecer el consumo doméstico de gasolinas,

Los ingresos por ventas y servicios sumaron 378.900 millones de pesos (20.611 millones de dólares), una reducción de 11,1 % anual por menores precios del crudo y menores volúmenes de exportación.

No obstante, el costo de ventas bajó 10,3 % a 341.600 millones de pesos (18.586 millones de dólares), amortiguando el efecto de la caída en ingresos.

El rendimiento antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización (EBITDA) trimestral fue de 58.400 millones de pesos (3.178 millones de dólares).

La empresa destinó 110.600 millones de pesos (6.017 millones de dólares) a inversión de capital hasta septiembre, principalmente en exploración, extracción y rehabilitación de refinerías.