Peña confía en que resultados electorales en Argentina permitan consensos para reformas

"Confiamos en que, a partir de estos resultados y mediante el diálogo constructivo, el Congreso de la hermana Nación sabrá encontrar los consensos necesarios para impulsar las reformas que contribuyan al bienestar y desarrollo del país", afirmó Peña en su cuenta en X.

El mandatario manifestó también sus "sinceras felicitaciones al pueblo argentino" y destacó que las elecciones legislativas "fortalecen el proceso democrático y reflejan el compromiso cívico de la ciudadanía argentina".

El partido de Milei, La Libertad Avanza, logró más del 40 % de los votos y aumentó de manera significativa su representación parlamentaria para pasar de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados (de un total de 257); y de 6 a 19 parlamentarios en el Senado (de un total de 72).

Milei ha visitado en dos ocasiones Paraguay en lo que va corrido del año, la última el 15 y 16 de septiembre pasado, cuando, además de entrevistarse con su homólogo anfitrión, participó en un encuentro en Asunción de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) -que reunió a dirigentes de derecha de la región-, acudió a una sesión especial del Congreso y asistió a un foro de jóvenes emprendedores.

El 9 abril pasado, durante una visita de horas, Milei fue recibido por Peña.