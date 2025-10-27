Planas pide a Bruselas seguimiento y, si es necesario, medidas ante arroz de fuera de UE

Luxemburgo, 27 oct (EFE).- El ministro español de Agricultura, Luis Planas, pidió este lunes a la Comisión Europea (CE) que haga un seguimiento "estricto" de los arroces que están entrando en la Unión Europea desde países terceros y que adopte "en su caso" las medidas de salvaguarda "correspondientes".