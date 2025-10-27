Policía alemana se incauta de cientos de armas de guerra en manos de banda organizada

Berlín, 27 oct (EFE).- La Policía de Alemania se incautó en una operación contra una banda de crimen organizado de cientos de armas de guerra en la ciudad germana de Remscheid, en el estado federado del oeste germano de Renania del Norte-Westfalia, confirmaron a EFE fuentes policiales este lunes.